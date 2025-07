Minacce di stupro e di morte all' ex Miss Italia hater patteggia 3 mesi

L’ombra delle minacce di stupro e di morte si abbatte sulla ex Miss Italia Francesca Bergesio, che trova giustizia con un patteggiamento di tre mesi per l’autore delle intimidazioni. Un gesto che sottolinea l’importanza di tutelare le vittime e di rafforzare il contrasto alla violenza, anche quando coinvolge personaggi pubblici e figure istituzionali come il senatore del Carroccio. La sicurezza deve essere sempre una priorità.

Il responsabile, un uomo di 32 anni, aveva lanciato intimidazioni anche contro il padre di Francesca Bergesio, senatore del Carroccio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce di stupro e di morte all'ex Miss Italia, hater patteggia 3 mesi

In questa notizia si parla di: minacce - stupro - morte - miss

Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi - Una vicenda inquietante scuote il mondo dello spettacolo e della politica: un hater ha minacciato di morte e stupro l’ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32 anni, che ora ha deciso di patteggiare una pena di tre mesi, convertita in 180 ore di lavori di pubblica utilità.

L’Iran annuncia che intensificherà gli attacchi contro Israele e colpirà le basi regionali di chiunque lo difenda. Intanto, secondo fonti di Teheran, nel raid israeliano vicino alla capitale sono morte almeno 60 persone, tra cui 20 bambini Vai su Facebook

Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi; Minacce di stupro e di morte all'ex Miss Italia, hater patteggia 3 mesi; Minacce di morte a Miss Italia Francesca Bergesio e al papà senatore: patteggia tre mesi.

Minacce di morte e stupro all'ex Miss Italia Francesca Bergesio, 32enne patteggia tre mesi - Un 32enne ha patteggiato tre mesi per aver minacciato sui social, sotto falso profilo, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio e il padre, senatore leghista ... Lo riporta msn.com

Condannato il bresciano che minacciava di violentare Miss Italia - Aveva minacciato di stupro e morte Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, all'epoca dei fatti appena 19enne. bresciatoday.it scrive