Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 4 al 10 luglio 2025

Se desideri affrontare con successo il burnout e ritrovare energia e motivazione, l'oroscopo pratico dal 4 al 10 luglio 2025 ti guida tra emozioni e scelte consapevoli. Dopo la Luna Nuova in Cancro, il cielo si stabilizza, ma i pianeti continuano a stimolare desideri profondi e autentici. Venere nel Leone illumina il cuore, spingendoci a brillare e essere riconosciuti per chi siamo davvero. È il momento di ascoltare te stesso e agire con coraggio, perché il benessere parte dalla consapevolezza.

Dopo la Luna Nuova in Cancro, il cielo si stabilizza ma non si ferma: Venere entra nel Leone e accende i riflettori sui nostri desideri, sulla voglia di brillare e di essere riconosciute per ciò che siamo. È una Venere generosa ma anche fiera: non si accontenta più di mezze misure, specialmente in amore e relazioni. Nel frattempo, Mercurio sempre in Cancro ci spinge a parlare di ciò che sentiamo, non solo di ciò che pensiamo. Il cuore e la voce devono trovare la stessa frequenza.

