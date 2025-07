Inail D' Ascenzo | formazione strada maestra per sicurezza lavoro

In un contesto di stabilità apparente, l'INAIL sotto la guida di Fabrizio D'Ascenzo sottolinea l'importanza di una formazione continua e approfondita sulla strada maestra della sicurezza sul lavoro. La prevenzione e l’attenzione ai rischi emergenti, come le malattie professionali e gli infortuni, sono fondamentali per proteggere i lavoratori e garantire un ambiente più sicuro. Perché investire in cultura della sicurezza è il primo passo verso un futuro senza incidenti.

Roma, 3 lug. (askanews) - La fotografia dell'Inail sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è di "sostanziale stabilità, ma di estrema attenzione dei fenomeni che si vengono a verificare". Lo ha detto il presidente dell'istituto, Fabrizio D'Ascenzo, a margine della presentazione della relazione annuale. "Quindi, attenzione alle malattie professionali che abbiamo messo particolarmente in evidenza - ha proseguito - attenzione agli infortuni in itinere, quindi valutazione sul rischio strada che deve essere tenuto assolutamente in considerazione e, soprattutto, ancora una volta prevenzione. Fare formazione e informazione è la strada maestra per andare verso un abbassamento dei numeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inail, D'Ascenzo: formazione strada maestra per sicurezza lavoro

