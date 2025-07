Europei femminili per lo Spiegel l’Italia è la sesta favorita | ma la semifinale sarebbe un miracolo

L’Italia si presenta agli Europei femminili come sesta favorita secondo lo Spiegel, con una semifinale considerata un vero e proprio miracolo. Tra occhi puntati su Spagna, Francia e Germania, il campionato promette emozioni e sorprese. Per il periodico tedesco, il podio sarà un'impresa ardua, ma la passione azzurra potrebbe riscrivere ogni pronostico. È questa la magia di un torneo che, nonostante tutto, può regalare grandi imprese.

Spagna, Francia, Germania. Forse ai bookmaker non si guadagnerà un granché, ma per Der Spiegel sarà il podio del campionato europeo di calcio femminile. Per il periodico tedesco La "Roja" è senza dubbio la nazionale più in forma. Grazie a un nucleo di giocatrici che provengono principalmente da club di punta come il Barcellona (vincitore di numerosi titoli europei), la Spagna sfoggia un calcio tecnico, rapido e basato su un possesso palla asfissiante. La loro intesa e la capacità di creare occasioni da gol da ogni zona del campo le rendono avversarie temibili per chiunque.