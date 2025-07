Piazza Garibaldi si riaccende con la boxe internazionale nella Cavea l’incontro-show tra Italia e Inghilterra

Piazza Garibaldi si accende di energia e passione con un emozionante incontro di boxe internazionale nella Cavea: un duello tra giovani talenti italiani e inglesi, simbolo di rinascita e speranza per l’area Nord di Napoli. Questa iniziativa rientra nel progetto La Bella Piazza, che mira a riqualificare il cuore della città attraverso eventi coinvolgenti e di grande impatto. Un pomeriggio di sport, spettacolo e comunità che ha ridato vita a uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

L’iniziativa, che ha visto affrontarsi sul ring giovani talenti provenienti dai due paesi, punta alla rigenerazione dell’area Nord di Piazza Garibaldi nell’ambito del progetto La Bella Piazza. La Cavea di Piazza Garibaldi a Napoli ha ritrovato energia e partecipazione grazie all’evento di pugilato internazionale “Italia vs Inghilterra”, andato in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Piazza Garibaldi si riaccende con la boxe internazionale, nella Cavea l’incontro-show tra Italia e Inghilterra

