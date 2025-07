Ambriz Juve | Comolli e Scanavino mettono gli occhi sul messicano! È uno dei protagonisti a sorpresa del Mondiale per club Spicca la novità

Ambriz Juve, Comolli e Scanavino vogliono mettere le mani sul messicano del Monterrey! Spicca la novità. Il calciomercato Juventus è sempre in fermento, con la Juve che continua a puntare su giovani promesse da inserire nella propria rosa. L'ultimo nome che sarebbe finito nel radar dei dirigenti bianconeri è Fidel Ambriz, centrocampista messicano classe 2003. Il giovane talento ha mostrato il suo valore durante il Mondiale per Club, indossando la maglia del Monterrey. Le sue prestazioni convincenti hanno catturato l'attenzione di numerosi club europei, tra cui la Juventus, che lo vede come una potenziale risorsa per il centrocampo del futuro.

