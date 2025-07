Salcedo Inter adesso è ufficiale | non è più un giocatore nerazzurro! L’annuncio dell’OFI Creta

Eddie Salcedo lascia l’Inter e si consacra al suo nuovo capitolo con l’OFI Creta. Dopo anni di prestiti tra Italia, Spagna e Grecia, il talento classe 2001 ha deciso di proseguire la sua avventura in Grecia, firmando un contratto fino al 2026. È un’opportunità che segna una svolta importante per la carriera dell’attaccante. La sua sfida ora è consolidare il suo ruolo nel nuovo contesto, continuando a crescere e dimostrare il suo valore.

sull’operazione a titolo definitivo. Dopo diversi anni trascorsi in prestito tra Italia, Spagna e Grecia, Eddie Salcedo non è più un giocatore di proprietà dell’ Inter. L’attaccante classe 2001 ha scelto di restare all’ OFI Creta, club ellenico con cui ha disputato l’ultima stagione, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. La notizia è stata ufficializzata direttamente dalla società greca attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali. Salcedo, 23 anni, aveva raggiunto il club di Heraklion nel settembre scorso con la formula del prestito dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salcedo Inter, adesso è ufficiale: non è più un giocatore nerazzurro! L’annuncio dell’OFI Creta

In questa notizia si parla di: inter - giocatore - salcedo - adesso

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Salcedo, giocatore che affronterà l'Inter, è accusato dalla madre di essere il mandante dell'omicidio della figlia Vai su Facebook

UFFICIALE: Salcedo non è più un calciatore dell'Inter, rimane all'OFI Creta Vai su X

Contro l'Inter riecco Salcedo, l'ex Viola accusato dalla madre di aver fatto uccidere la sorella; Inter, perché la follia Pellegri-Salcedo? È una mossa per rientrare nel FPF; Inter, con il Monterrey si rivede Salcedo. Il difensore è accusato dalla madre di essere il mandante dell'omic.

UFFICIALE: Salcedo non è più un calciatore dell’Inter, rimane all’OFI Creta - L'attaccante classe 2001, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito in Grecia, firma un contratto annuale ... Da fcinter1908.it

Inter, con il Monterrey si rivede Salcedo. Il difensore è accusato dalla madre di essere il mandante dell'omicidio della sorella - Al Mondiale per club l’Inter è pronta al debutto contro i messicani del Monterrey. Scrive msn.com