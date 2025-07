Varoni ok a progetto esecutivo di piazza Fra Girolamo da Montesarchio

Un passo decisivo verso il rilancio di Varoni di Montesarchio: è stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Fra Girolamo e delle aree circostanti, grazie a un finanziamento di 1.200.000 euro ottenuto dal Patto Territoriale della Provincia di Benevento. Questo intervento strategico trasformerà uno dei luoghi simbolici della frazione, rendendolo più vivibile, accessibile e accogliente per tutta la comunità. La rinascita di Varoni sta finalmente prendendo forma.

Un'importante svolta per la frazione Varoni di Montesarchio: è stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana di Piazza Fra Girolamo da Montesarchio e della viabilità limitrofa, grazie a un finanziamento da 1.200.000 euro ottenuto nell'ambito del Patto Territoriale della Provincia di Benevento. Si tratta di un intervento strategico che punta a riqualificare uno dei luoghi simbolici della frazione attraverso un restyling complessivo dell'area. Il progetto comprende la sistemazione della piazza, il rifacimento delle strade adiacenti, la cura del verde, la valorizzazione del sagrato antistante la Chiesa Madonna della SS.

