voleva denunciare magistrato poi aggredisce polizia penitenziaria

Pretendeva di essere condotto negli uffici della matricola per denunciare un magistrato e quando gli è stato riferito di dover attendere ha pensato bene di aggredire il personale di polizia penitenziaria. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Teatro dell'assurdo episodio, ancora una volta, l a Casa di reclusione di S. Angelo dei Lombardi, già al centro delle cronache per analoghi fatti violenti. L'evento critico è avvenuto nella giornata di ieri e ha visto per protagonista un detenuto comune. "Eppure, il carcere di Sant'Angelo dei Lombardi fino a non poco tempo fa costituiva un'eccellenza in tutta Italia: ad oggi non è più così.