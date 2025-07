Cuneo alpinista precipita a Cima Argentera e muore

Un drammatico incidente ha segnato la maestosa Cima Argentera, quando un alpinista è precipitato durante la discesa, perdendo tragicamente la vita. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, assistite dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, sono intervenute tempestivamente per soccorrere la vittima e chiarire le cause di questo grave incidente. La natura selvaggia e imprevedibile delle montagne continua a mettere alla prova anche i più esperti, ricordandoci quanto siano fragili la vita e la sicurezza in alta quota...

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi nella zona della Cima Argentera, comune di Valdieri, in provincia di Cuneo. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11 per un alpinista precipitato in fase di discesa appena sotto la cima della Montagna. Sul posto è stato inviato l’elicottero che lungo il trasferimento ha recuperato un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell’equipe. Dopo un approfondito sorvolo della Montagna, il corpo dell’uomo è stato individuato oltre 300 metri al di sotto della vetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuneo, alpinista precipita a Cima Argentera e muore

In questa notizia si parla di: cima - cuneo - alpinista - argentera

