Keir Starmer | la ministra Reeves ha tutta la mia fiducia

Keir Starmer rafforza la sua posizione con parole di fiducia in Rachel Reeves, ministra dello Scacchiere britannica, in un momento cruciale per il governo di Londra. Durante un evento dedicato al piano decennale per il Servizio Sanitario Nazionale, il Primo Ministro si è schierato pubblicamente a fianco della collega, sottolineando la stabilità e la determinazione dell'esecutivo. La fermezza di Starmer nel sostenere Reeves apre nuovi orizzonti per il futuro della politica britannica.

Londra, 3 lug. (askanews) - Niente siluramento per la Cancelliera dello Scacchiere britannica, Rachel Reeves; l'ipotesi che aveva fatto crollare la sterlina oggi si allontana mentre il Primo Ministro britannico Keir Starmer appare al suo fianco a un evento per presentare il piano decennale del governo per il Servizio Sanitario Nazionale, e la elogia a favore di telecamera. "Ho piena fiducia nella mia cancelliera", afferma Starmer, "ha preso decisioni incredibilmente importanti negli ultimi 12 mesi e non faremo questo oggi senza le sue decisioni. Lavoriamo fianco a fianco e continueremo a farlo per molto tempo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Keir Starmer: "la ministra Reeves ha tutta la mia fiducia"

