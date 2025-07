3 luglio | ritrovata miracolosamente la statua della Madonna delle Grazie

Il 3 luglio è una data che ha riscaldato i cuori degli abitanti di Berceto, quando la statua della Madonna delle Grazie è stata ritrovata miracolosamente. Secondo un'antica tradizione, il ritrovamento avvenne in circostanze sorprendenti, rafforzando la fede e la devozione di tutta la comunità. Situato nel suggestivo Santuario, questo evento rinnova il legame tra storia, spiritualità e tradizione. La vicenda della Madonna delle Grazie continua a ispirare e a unire le persone, portando speranza e devozione in ogni cuore.

