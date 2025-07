Legionella nelle case popolari a Milano un'inquilina | Mio maritò morì nel 2017 torna l'incubo

L’incubo della legionella torna a Milano, riaccendendo le paure nei residenti delle case popolari di via Rizzoli. Dopo il decesso di Luigi Gandini, 91 anni, e i ricoveri di altri inquilini, la minaccia si fa ancora più concreta. Ricordando il caso del 2017, quando l’infezione aveva già colpito lo stabile, è ora urgente intervenire per tutelare la salute di chi vive in queste condizioni. Continua a leggere.

Allarme legionella nelle case popolari di via Rizzoli a Milano. Nei giorni scorsi Luigi Gandini, 91 anni, è deceduto dopo aver contratto l'infezione e altri inquilini dello stesso stabile sono ricoverati in ospedale. Nel 2017 era già stata trovata la legionella nel condominio di via Rizzoli e un uomo, già affetto da tumore, era morto dopo averla contratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017 - Una tragica allerta scuote Via Rizzoli a Milano: tre persone ricoverate e un uomo di 91 anni deceduto, presumibilmente vittima della legionella.

Milano, sospetta legionella in case popolari: attivati i controlli | Lega e FdI: "Un morto e diversi contagiati"

La notizia della morte di un inquilino Mm di via Rizzoli a Milano e di altri ricoveri sta suscitando preoccupazioni nei caseggiati popolari. I residenti hanno paura di possibili infezioni da legionella e chiedono al Comune di Milano di rispondere e vigilare.

