Pace bioetica e Rerum novarum 2.0 Meloni rinsalda l’asse Chigi-Vaticano

Nel panorama internazionale, la visita del premier Meloni si rivela un momento chiave per rinsaldare l’asse tra politica e fede. Tra i temi affrontati, pace, bioetica e i principi di Rerum Novarum si intrecciano in un dialogo che mira a rafforzare i legami con il Vaticano. Un passo importante che potrebbe influenzare le future scelte etiche e sociali dell’Italia, consolidando un impegno condiviso verso valori fondamentali e la stabilità globale.

Prima udienza del premier da Leone XIV: un’ora di colloquio sui conflitti a Est e in Medio Oriente, ma anche sulla libertà religiosa e sui temi etici cari alla Chiesa cattolica. Poi l’incontro con il segretario di Stato, Pietro Parolin. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pace, bioetica e Rerum novarum 2.0. Meloni rinsalda l’asse Chigi-Vaticano

In questa notizia si parla di: pace - bioetica - rerum - novarum

Pace, bioetica e Rerum novarum 2.0. Meloni rinsalda l’asse Chigi-Vaticano; Casini: «Leone XIV è l’uomo giusto per una vera pace multilaterale».

Papa Leone, chi è: pace e rerum novarum bussola del Pontefice - Blitz Quotidiano - Papa Leone XIV, chi è: pace e rerum novarum la bussola del nuovo Pontefice, la speranza del mondo, prima descrizione di Bruno Tucci. Lo riporta blitzquotidiano.it

Rerum Novarum Archives - In Terris - L’elezione di Papa Leone XIV ha suscitato un ampio interesse nel mondo ecclesiale e accademico, non solo per il profilo del nuovo Pontefice, ma anche per il significato simbolico della scelta del nome ... Riporta interris.it