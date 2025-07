Fantastici 4 Zootropolis 2 Predator e finalmente Avatar 3 | il gran finale del 2025 targato Disney

Il 2025 si preannuncia come un anno da record per gli amanti del cinema e dell'intrattenimento: tra l’atteso ritorno dei Fantastici 4 in Zootropolis 2, il nuovo capitolo di Predator e il grande finale di Avatar 3, Disney si prepara a conquistare il pubblico con titoli imperdibili. Con una lineup ricca di blockbuster e innovazioni narrative, la seconda metà dell’anno promette emozioni senza precedenti... e i fan sono già in fermento.

Mesi importanti densi di titoli molto attesi, dal nuovo Marvel che introduce i Fantastici 4 a un importante sequel per l'animazione e il terzo capitolo della saga di successo di James Cameron. Ma occhio allo Springsteen di Jeremy Allen White. Una buona percentuale dei titoli più attesi della seconda metà del 2025 sono nel Listino Disney. Capita spesso, avendo tra le proprie fila brand come Marvel e Star Wars e l'animazione disneiana, ma per i prossimi mesi si vanno ad aggiungere anche Predator e Tron, oltre a quello che è l'evento annunciato di Natale: il terzo capitolo di Avatar di James Cameron. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fantastici 4, Zootropolis 2, Predator e finalmente Avatar 3: il gran finale del 2025 targato Disney

In questa notizia si parla di: fantastici - predator - avatar - disney

Fantastici 4, Zootropolis 2, Predator e finalmente Avatar 3: il gran finale del 2025 targato Disney; Ciné 2025, le magie del variegato listino Disney; CinemaCon, le novità sui film Disney, da Avatar: Fire & Ash a Elio.

Fantastici 4, Zootropolis 2, Predator e finalmente Avatar 3: il gran finale del 2025 targato Disney - Capita spesso, avendo tra le proprie fila brand come Marvel e Star Wars e l'animazione disneiana, ma pe ... Riporta msn.com

Le tante anime di Disney, da Avatar a Springsteen: le novità dei prossimi mesi - A Riccione la The Walt Disney Company Italia ha presentato le sue novità per la prossima stagione, dall'animazione ai cinecomic passando per il prodotto più indipendente firmato Searchlight Pictures. Lo riporta comingsoon.it