LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | le azzurre si riprendono il break e vincono il primo set

L’atmosfera al Wimbledon 2025 si infiamma mentre Errani e Paolini dimostrano tutta la loro grinta in questa emozionante sfida. Le azzurre si riprendono il break, conquistando il primo set con determinazione. Seguiteci per aggiornamenti live su questa partita avvincente, dove ogni punto racconta una storia di talento e passione. Rimanete sintonizzati: il secondo set promette ancora sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran passante incrociato di Sara Errani. 30-15 Brava Paolini con la risposta di dritto, la quale causa il successivo colpo in rete di Bucsa. SECONDO SET Si chiude il primo set, 6-3 in favore di Sara Errani e Jasmine Paolini. Decisivo il lob di dritto di Jasmine a sentenziare la fine del primo parziale. 40-0 Errani si difende ancora in maniera eccelsa a rete. 30-0 Ancora Jasmine con la prima solida. 15-0 Prima vincente di Paolini. 5-3 Break ErraniPaolini. Colpo di fino della toscana con il rovescio in allungo. Palla delicata che risulta irraggiungibile per le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA: le azzurre si riprendono il break e vincono il primo set

