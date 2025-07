Elettra Lamborghini e Mayo insieme nel singolo Castigo

Elettra Lamborghini e Mayo uniscono le forze nel nuovo singolo "Castigo", un connubio di energia e passione pronto a conquistare le classifiche. Dopo aver firmato con Universal Music México, la star italiana si affianca al talento spagnolo, noto per la sua partecipazione a Operación Triunfo. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, promette di essere il tormentone dell’estate. Preparati a lasciarti coinvolgere da questa irresistibile collaborazione che sta già facendo parlare tutti!

Dopo la firma con Universal Music México, Elettra Lamborghini collabora con l'artista spagnolo Mayo nel nuovo brano Castigo, disponibile da questo venerdì su tutte le piattaforme digitali, assieme al videoclip ufficiale. Mayo arriva dal successo della sua partecipazione al programma Operación Triunfo e dalle collaborazioni con Edurne e Mar Lucas. Con questo singolo dalle sonorità sensuali pop, latine e urban accresce la sua scalata verso il successo. Per quanto riguarda Elettra Lamborghini, invece, è stata ufficializzato nelle settimane scorse che Universal Music México si occuperà della pubblicazione dei prossimi progetti in lingua spagnola e inglese.

