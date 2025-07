Arriva la targa personale per i monopattini elettrici | legata alla persona e non al mezzo

Arriva la novità che rivoluziona il mondo dei monopattini elettrici: la targa personale, legata alla persona e non più al mezzo. Un decreto del Ministero dei Trasporti introduce questo importante requisito, garantendo maggiore sicurezza e responsabilità. Il contrassegno, adesivo e permanente, sarà composto da tre lettere e tre numeri, e dovrà essere visibile su ogni monopattino. Questa innovazione punta a rendere più semplice l’identificazione e il rispetto delle regole, portando un nuovo livello di controllo nel settore.

Arriva la targa per i monopattini elettrici. Lo stabilisce un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo. La targa, composta da tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici, è strettamente personale.

