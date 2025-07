Conferma docente di sostegno | il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati

Il futuro dell'inclusione scolastica si rafforza con la recente decisione del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso dei sindacati sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Questa misura fondamentale garantisce la continuità didattica per gli alunni con disabilità , assicurando un percorso formativo più stabile e inclusivo. La decisione apre nuove prospettive per l'integrazione e il diritto allo studio di tutti gli studenti.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei sindacati contro la norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. La misura, volta a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità , resta quindi in vigore per il prossimo anno scolastico. La decisione del Consiglio di Stato Con un’ordinanza emessa il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: consiglio - stato - conferma - docente

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano.

Conferma del docente di sostegno, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati. SENTENZA Vai su X

Una battaglia giudiziaria che sembrava destinata a protrarsi si è conclusa con una doppia sconfitta per le organizzazioni sindacali della scuola. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 2 luglio ha respinto l’appello cautelare presentato dalla Federazione Lavor Vai su Facebook

Conferma del docente di sostegno, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati. ORDINANZA; Conferma dell’insegnante di sostegno, ok del Consiglio di Stato; Consiglio di Stato conferma ordinanza TAR, passo avanti per scuola inclusiva.

Conferma del docente di sostegno, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei sindacati - Una battaglia giudiziaria che sembrava destinata a protrarsi si è conclusa con una doppia sconfitta per le organizzazioni sindacali della scuola. Segnala orizzontescuola.it

Conferma dell’insegnante di sostegno, ok del Consiglio di Stato - Nuova conferma per la possibilità di chiedere la riassegnazione dello stesso insegnante di sostegno precario: dopo l'ok del Tar del Lazio arriva anche quello del Consiglio di Stato. Secondo vita.it