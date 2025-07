Formazione ATA 2025 | al via i percorsi per valorizzare il personale scolastico

Il settore scolastico si prepara a una rivoluzione positiva con la partenza della formazione ATA 2025, un’opportunità fondamentale per valorizzare il personale scolastico e migliorare la qualità dell’istruzione. A partire da luglio, i percorsi formativi guideranno il personale ATA verso nuove posizioni economiche e sviluppo professionale, con obiettivi chiari e tempistiche ben definite. Scopriamo insieme come questa iniziativa trasformerà il futuro del mondo scolastico.

Dal mese di luglio parte la formazione rivolta al personale ATA per l’assegnazione delle nuove posizioni economiche e lo sviluppo delle competenze professionali. Inizia la formazione ATA 2025: obiettivi e tempistiche Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le organizzazioni sindacali sui contenuti dei percorsi formativi previsti dal Decreto Ministeriale n. 140 del 12 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

