Patente B RITIRATA ai PENSIONATI | passa il DECRETO abbandona il volante sei un pericolo per gli altri in strada da Luglio non guiderai più

Da luglio, i pensionati over 65 dovranno affrontare controlli più severi per il rinnovo della patente, anche se si sentono in forma. Le nuove regole del Codice della Strada mirano a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti, mettendo in discussione la facile riattivazione del permesso di guida. Un cambiamento che potrebbe portare alla sospensione del diritto di guidare per molti, lasciando il volante solo a coloro che dimostrano di essere lucidi e sicuri.

Patente e over 65: nuove regole e controlli più severi per il rinnovo della patente che non è più automatico Per chi ha superato i 65 anni, il rinnovo della patente di guida diventa un processo più complesso e sottoposto a verifiche più stringenti rispetto al passato. Anche se ci si sente in forma e lucidi alla guida, i nuovi criteri stabiliti dal Codice della Strada impongono controlli medici accurati, con lo scopo dichiarato di tutelare la sicurezza stradale. In particolare, le patenti C e D, destinate alla guida di mezzi per il trasporto di merci o persone, sono soggette a restrizioni molto rigide, mentre per la patente B sono previste verifiche più frequenti ma meno drastiche.

