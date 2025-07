Diogo Jota la Lamborghini a noleggio e lo scoppio della gomma | cosa sappiamo

Un tragico incidente ha scosso il mondo del calcio: Diogo Jota e il fratello André Silva perdono la vita in un drammatico schianto. La Guardia Civil ha confermato che uno pneumatico scoppiato sulla Lamborghini Huracán durante un sorpasso potrebbe aver causato la tragedia. Un evento che solleva domande sulla sicurezza di auto di lusso a noleggio e sulle cause di un imprevisto così devastante. Cosa sappiamo davvero?

Un incidente che ha sconvolto il mondo del calcio quello in cui ha perso la vita il calciatore portoghese del Liverpool, Diogo Jota, e il fratello André Silva. La Guardia Civil spagnola ha confermato che dalle prime indagini risulta che sarebbe scoppiato uno pneumatico dell'auto su cui era a bordo - una Lamborghini Huracán - insieme al fratello, durante un sorpasso. L'incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52, all'altezza della località di Sanabria. L'auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Secondo quanto riferisce El Paìs, l'auto era stata presa a noleggio.

