South Innovation Forum | dal 9 all’11 luglio in Calabria per un’economia sostenibile ospiti Tajani e Gentiloni

Dal 9 all’11 luglio, la Calabria si trasforma nel cuore dell’innovazione globale con il South Innovation Forum 2024. In un contesto suggestivo come l’Azienda Agricola Costantino a Maida, si riuniscono leader internazionali, politici come Tajani e Gentiloni, e innovatori per promuovere un’economia sostenibile. Un’occasione unica per guardare al futuro, condividere idee e creare collaborazioni strategiche. E tutto questo, per scrivere insieme il prossimo capitolo di sviluppo responsabile e innovativo.

Si terrà dal 9 all’11 luglio nell’Azienda Agricola Costantino a Maida (Catanzaro) la nuova edizione di Global South Innovation, l’atteso forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Deloitte, Gruppo Ferraro, Tech4You, eFM, EBRAINS-Italy, Impatta, capace di attrarre l’attenzione bipartisan della politica, delle istituzioni finanziarie e di sistema, oltre che dell’industria tradizionale e dell’innovazione. Dal 2021, anno della prima edizione, Global South Innovation si è rapidamente affermato come piattaforma di studio e comunicazione, orientata a valorizzare e accelerare lo sviluppo dell’ecosistema innovativo dal Sud Italia verso l’intero Paese, l’Europa e il bacino Mediterraneo, rafforzando la consapevolezza del ruolo geostrategico di quest’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - South Innovation Forum: dal 9 all’11 luglio in Calabria per un’economia sostenibile, ospiti Tajani e Gentiloni

In questa notizia si parla di: innovation - south - forum - luglio

Dal 9 luglio in Calabria il "South innovation Forum"

Dal 9 all'11 luglio, in Calabria, torna il forum internazionale di Entopan e Harmonic Innovation Group, con gli interventi, tra gli altri, di Tajani, Occhiuto, Versace, Pompei, Gentiloni, Profumo, Giovannini, Ferro, Aymard e Cicione

