Il 25 giugno 2025 ha segnato un momento storico per l’Europa spaziale, con la pubblicazione della prima legge italiana sull’economia dello spazio e il lancio del Space Act europeo. Questi due eventi rappresentano due facce della stessa medaglia, simbolo di un’Europa che si sta affermando come protagonista nel settore spaziale. Come sottolinea Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, questa sinergia tra leggi nazionali e comunitarie apre strade promettenti per il futuro dell’esplorazione e dell’innovazione spaziale.

Il 25 giugno 2025 ha rappresentato una data simbolica per l’Europa spaziale. Mentre la prima legge nazionale sull’economia dello spazio veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Commissione europea ha presentato il suo Space Act, un primo tentativo di regolare e armonizzare il settore a livello comunitario. Una coincidenza quasi “un segno del destino”, secondo Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space economy e relatore della legge italiana per l’economia dello Spazio. Intervistato da Airpress, Mascaretti ha analizzato le similitudini tra i due testi e le sfide che si aprono adesso, tra la necessaria spinta all’innovazione e il rischio di ripetere gli errori commessi con l’AI Act. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché Space Act e legge italiana sullo spazio sono due lati della stessa medaglia. Parla Mascaretti

