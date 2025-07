BOOM! Alessandra Viero e Simona Ventura girano una zero de La Fattoria

Il mondo dello spettacolo italiano è scatenato: Alessandra Viero e Simona Ventura si preparano a girare "Zero su Zero" a Cologno Monzese, lasciando il pubblico senza fiato. Dopo i test di successo con grandi nomi come Flavio Montrucchio, Ilary Blasi e Michelle Hunziker, l’attenzione si sposta su nuovi protagonisti pronti a sorprenderci. È il momento di scoprire chi sarà la prossima stella a calcare il palco. Rimanete sintonizzati!

Zero su zero. A Cologno, questa è la parola d’ordine degli ultimi mesi. Dopo i test per il preserale che hanno visto Flavio Montrucchio, Ilary Blasi, Michelle Hunziker testare Caduta Libera; Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta e Fabio Rovazzi testare La Ruota della Fortuna; Ilary Blasi con Michelle Hunziker (a Milano) e Max Giusti con Rebecca Staffelli (a Parigi) testare Let’s Make a Deal, adesso è il momento di mettere alla prova altri conduttori per un reality show. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che sono fresche di registrazione due puntate (per la precisione, due blocchi) de La Fattoria che hanno visto cimentarsi con l’inedito contesto rurale Simona Ventura e Alessandra Viero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Alessandra Viero e Simona Ventura girano una zero de La Fattoria

In questa notizia si parla di: zero - boom - alessandra - viero

Lookman, la stagione del boom: ma l’addio all’Atalanta è già scritto, la possibile opzione futura - Lookman sta vivendo una stagione straordinaria con l'Atalanta, confermandosi come uno degli attaccanti più decisivi del campionato.

Ascolti tv e analisi Auditel: Tim summer hits vince, Tradimento insegue, ma è boom per Quarto grado che tocca il 20% sul finale di puntata; Myrta Merlino in calo dopo il boom iniziale di Pomeriggio 5, Estate in diretta vince l'ultima sfida; QUARTO GRADO: GIANLUIGI NUZZI ED ALESSANDRA VIERO TORNANO CON LA CAMPAGNA IO DICO NO ED UN NUOVO STUDIO.

Pomeriggio Cinque News ad Alessandra Viero - Davide Maggio - conduttrice di Quarto Grado, al timone dell'edizione estiva di Pomeriggio Cinque dal 9 giugno 2025. Scrive davidemaggio.it

Hai cercato alessandra viero. - IlSussidiario.net - Gianluigi Nuzzi spiega perché è afona: "Ha un po' di influenza ... Riporta ilsussidiario.net