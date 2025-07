Gli integratori fai da te non sono efficaci Gli sbalzi di temperatura possono essere pericolosi | consigli e chiarimenti della professoressa Viola per combattere il caldo record

Come dice il nome stesso, vanno bene per integrare delle carenze. Tuttavia, gli integratori fai da te spesso risultano inefficaci e rischiosi, specialmente con gli sbalzi di temperatura che possono compromettere la loro efficacia e la nostra salute. Per affrontare questa estate torrida in modo sicuro, è fondamentale seguire i consigli della professoressa Viola: un mix di alimentazione corretta, idratazione e attenzione ai segnali del nostro corpo. Ecco come proteggersi al meglio.

Temperature record e metodi per resistere al caldo: gli italiani devono fare i conti con un’ estate rovente. Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia Generale all’UniversitĂ di Padova e divulgatrice scientifica, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha affrontato questi temi. Con le temperature elevate, molti fanno uso di integratori: “Come dice il nome stesso, vanno bene per integrare delle carenze. Se facciamo le analisi del sangue e riscontriamo queste carenze, dietro prescrizione medica possiamo assumerli. Il fai da te non funziona e rischiamo di spendere soldi inutilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli integratori fai da te non sono efficaci. Gli sbalzi di temperatura possono essere pericolosi”: consigli e chiarimenti della professoressa Viola per combattere il caldo record

