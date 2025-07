This is spinal tap torna in 4k e il regista anticipa tensioni nel sequel

Celebrando i 41 anni di This Is Spinal Tap, il leggendario film che ha rivoluzionato la commedia musicale, torna in versione 4K nelle sale italiane. Con un’introduzione originale del regista Rob Reiner e un’anteprima esclusiva di Spinal Tap II: The End Continues, il sequel molto atteso, questa proiezione promette di emozionare vecchi e nuovi fan. La nostalgia incontra l’innovazione in un evento imperdibile: preparatevi a rivivere l’ironia senza tempo di questa pietra miliare del cinema.

Il celebre film This Is Spinal Tap, che ha rivoluzionato il modo di rappresentare il mondo della musica attraverso la commedia, compie 41 anni. In occasione di questa ricorrenza, è prevista una nuova distribuzione in versione 4K nelle sale cinematografiche, accompagnata da un'introduzione originale del regista Rob Reiner. La proiezione include anche un'anteprima esclusiva di Spinal Tap II: The End Continues, sequel molto atteso che uscirĂ a settembre. spinal tap ii: the end continues – un sequel che approfondisce un grande scontro tra i membri della band. "C'è molta ostilitĂ tra loro". Dal 5 luglio e per alcuni giorni, la pellicola può essere vista nei cinema grazie a Fathom Events.

