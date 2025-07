Tessile mezzo secolo di Lineapiù Italia | Interpretare il presente e immaginare il futuro

Cinquant’anni di innovazione, passione e tradizione: questa è la storia di Lineapiù Italia, un’eccellenza mondiale nel settore dei filati. Dal cuore di Capalle, Firenze, ha saputo interpretare il presente e immaginare il futuro, facendo della qualità e della creatività il suo tratto distintivo. In occasione del suo cinquantesimo anniversario, l’azienda celebra un percorso di successi e prospettive, confermando il suo ruolo di protagonista nell’industria tessile. Un traguardo che apre nuove sfide e orizzonti ancora più ambiziosi.

Firebze, 3 luglio 2025 – Un traguardo importante e prestigioso per una delle eccellenze mondiali del settore dei filati. Lineapiù Italia compie 50 anni, evento celebrato durante l’appuntamento di Pitti Filati. L’azienda, fondata e sviluppata Giuliano Coppini a Capalle (Campi Bisenzio, in provincia di Firenze) nel 1975, e dal 2010 guidata da Alessandro Bastagli, è un punto di riferimento per il mondo della maglieria e della moda. Cinquant’anni di innovazione, intuizioni estetiche, di ricerche sui materiali e di collaborazioni con le più grandi maison del mondo. “Dal 2010 ho l’onore di guidare Lineapiù Italia - afferma Alessandro Bastagli, presidente della società - da allora, il mio impegno è stato quello di consolidare un patrimonio di cultura d’impresa unico nel suo genere, portandolo nel futuro senza tradire quei valori nati dalla genialità e dalle intuizioni di Giuliano Coppini, fondatore e anima di Lineapiù per 40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it