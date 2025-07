Gli occhi viola sono rarissimi in natura Ci sono però iridi che si avvicinano a questa tonalità E per truccarli sì al tono su tono un must have

Gli occhi viola sono uno dei sogni più belli e affascinanti, ma in realtà sono estremamente rari in natura: solo l'1% delle iridi sfiora questa tonalità. Sebbene possa sembrare che alcune nuance di azzurro o grigio possano dare un effetto violaceo sotto certe luci, la vera rarità resta il loro aspetto unico. E quando si tratta di valorizzarli, il trucco ton sur ton diventa un vero must-have, perfetto per ogni occasione.

G li occhi viola esistono? Secondo gli studi, no. O meglio, soltanto l’1% delle iridi ha tonalità al di fuori delle “canoniche”, quindi, si può dire che gli occhi viola in natura siano assolutamente rari. Certo è che alcune nuance, come certe gradazioni di azzurro, o il grigio, sotto determinate luci, fanno sembrare le iridi violacee. E che sono bell issimi da truccare, viola o no. Trucco waterproof: il make up a prova di sole e mare X Leggi anche › Creme idratanti colorate, le basi make up perfette per l’estate Gli occhi viola, esistono? La parola all’esperto. « Il viola è effettivamente una delle possibili colorazioni di iridi, ma estremamente rara. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli occhi viola sono rarissimi in natura. Ci sono però iridi che si avvicinano a questa tonalità. E per truccarli, sì al tono su tono, un must have

In questa notizia si parla di: sono - viola - occhi - iridi

L'Isola dei Famosi 2025: fuoco rubato, Mirko Frezza viola il regolamento: "Sono stato io. Ora nominatemi!" - Nell'ultimo episodio de L'Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza è al centro di una clamorosa controversia.

Mascara verde, l’alleato make up dell’estate 2025; Il mascara colorato migliore è quello che si armonizza allo sguardo; Trucco occhi verdi: il colore viola di Lady Gaga è perfetto.

Rossetto viola: a chi sta bene e come abbinarlo - Amica - Per gli occhi verdi e azzurri, in generale, le nuance da preferire sono arricchite da una punta di blu. Si legge su amica.it

Occhi di diverso colore: tra magie, leggende e tecniche di valorizzazione - MSN - può utilizzare nuance ramate per l’iride celeste e nuance prugna e viola per l’iride marrone. Secondo msn.com