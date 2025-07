Fondazione Caponnetto | A Firenze cresce criminalità di strada

Firenze sta affrontando una crescita preoccupante della criminalità di strada, con episodi che mettono a dura prova la sicurezza dei cittadini. Quasi 90 rapine e aggressioni, 300 spaccate e numerosi episodi di violenza evidenziano un trend allarmante che richiede attenzione immediata. La Fondazione Antonino Caponnetto, con il suo recente rapporto, ribadisce l’urgenza di interventi efficaci per contrastare questa escalation e restituire serenità alla città.

Firenze, 3 luglio 2025 - Quasi 90 tra rapine e aggressioni, 300 spaccate, 9 accoltellamenti da gennaio a giugno. Sono alcuni dei 616 episodi di criminalità di strada a Firenze censiti dalla Fondazione Antonino Caponnetto e presentati oggi nel corso di un evento dedicato alla sicurezza in città. Dal report, spiega il presidente Salvatore Calleri, "emerge una situazione che non migliora, con 616 accadimenti criminali in 6 mesi. Ed è un dato per difetto di almeno il 40%". Il rapporto, da cui sono esclusi furti in abitazione e di autovetture oltre che i reati riguardanti spaccio e traffico di droga, conferma la problematicità del il Quartiere 1, dove si verifica oltre la metà degli episodi censiti, 319, con 36 tra rapine e aggressioni, 180 spaccate, 3 accoltellamenti e un tentato omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it