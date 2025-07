Naspi domanda di disoccupazione 2025 Docenti e ATA chi può richiederla e per quanti mesi l’importo VIDEO

Se sei un docente o un ATA in cerca di chiarimenti sulla NASPI 2025, sei nel posto giusto. Con il nostro video, firmato Botta&Risposta, affrontiamo le domande più frequenti: chi può richiederla, la durata, gli importi e molto altro. Grazie alla presenza di Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, ti guideremo passo dopo passo nella normativa, aiutandoti a orientarti con sicurezza e trasparenza. Scopri tutto ciò che devi sapere per affrontare al meglio la tua richiesta.

Con Botta&Risposta, rispondiamo alle domande più ricorrenti per fornire risposte chiare e dettagliate, aiutando il personale docente a orientarsi nella normativa della domanda di disoccupazione NASPI. Ospite in studio Francesco Sciandrone UIL Scuola RUA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

