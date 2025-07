Juventus le statistiche di Iceman | i numeri di Jonathan David

Jonathan David, l’Iceman dalla freddezza glaciale sotto porta, si prepara a lasciare il segno alla Juventus. Con 25 anni, 172 gol in 354 partite e una costanza che incanta, il canadese è il nuovo colpo di mercato dei bianconeri. Un attaccante completo, pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sua esperienza e il suo talento rappresentano una sfida emozionante per la Vecchia Signora, determinata a conquistare nuovi traguardi con questa stella emergente.

Jonathan David, soprannominato "Iceman" per la sua freddezza sotto porta, è il nuovo colpo della Juventus. Il canadese, svincolato dopo cinque anni al Lille, porta a Torino un profilo completo: 25 anni, 172 gol in 354 partite e una costanza impressionante

Perché Jonathan David è soprannominato Iceman: l'uomo di ghiaccio arriva alla Juventus; Juve, chi è David: lo chiamano "Iceman", era erede di Osimhen; Jonathan David, la Juventus prende l'uomo di ghiaccio per scongelare il suo attacco.

Non solo la freddezza sotto porta, ma anche l'atteggiamento in campo e fuori: la Juventus potrà contare sul suo personale Iceman.

Jonathan David alla Juve, 5 curiosità sull'attaccante canadese - Arriva dal Lille a parametro zero, è l'ultimo colpo della Juventus per il suo attacco: Jonathan David, classe 2000, ha fatto benissimo nelle sue cinque stagioni in Ligue 1 e si appresta a iniziare la ...