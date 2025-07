Diogo Jota è morto Vlahovic si unisce al dolore per la perdita prematura dell’attaccante del Liverpool | l’omaggio social che emoziona! – FOTO

Il mondo del calcio piange ancora la tragica perdita di Diogo Jota, il talentuoso attaccante del Liverpool scomparso prematuramente. In un gesto di grande umanità , Dusan Vlahovic ha voluto rendere omaggio a Jota con un messaggio emozionante su Instagram, dimostrando quanto il calcio possa essere anche un ponte di emozioni e solidarietà . La memoria di Jota vivrà sempre nei cuori di tifosi e colleghi, ricordando il suo spirito e il suo talento.

È morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool vittima di un incidente stradale - La triste notizia ha sconvolto il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, ha perso la vita in un incidente stradale.

Diogo Jota: la tragedia dell'attaccante di Liverpool e Portogallo. Aveva 28 anni, si era appena sposato con la compagna Rute Cardoso. Avevano avuto tre figli Vai su X

