Roma l’Inter mette gli occhi su Koné | può entrare nell’affare Frattesi

Roma e Inter si contendono il talento di Kon233, mentre Frattesi potrebbe presto entrare nell'affare. A Viale della Liberazione si studia con attenzione questa possibile svolta di mercato, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della rosa nerazzurra. La strategia è pronta a cambiare, e i tifosi attendono con ansia le prossime mosse: ogni decisione potrebbe segnare il futuro dell’Inter e del calcio italiano.

A Viale della Liberazione si ragiona in silenzio, ma con grande attenzione. Il calciomercato dell'Inter potrebbe presto imboccare una direzione imprevista, con la possibile partenza di Hakan Calhanoglu a scuotere l'architettura tecnica costruita attorno al regista turco. Nulla è ancora deciso, ma l'eventualità è concreta, e la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata. È per questo che le valutazioni su come intervenire a centrocampo sono già iniziate, e lo scenario potrebbe andare ben oltre la semplice sostituzione. Calhanoglu in bilico, Chivu pronto a rivoluzionare il centrocampo.