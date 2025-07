Ludovica Pieraccioni ha vinto la fascia di Miss Anghiari

Ludovica Pieraccioni, giovane e brillante talento della Lunigiana, conquista il titolo di Miss Anghiari 2025, segnando il suo debutto trionfale nel mondo delle passerelle. Solo 19 anni, con una presenza magnetica e un sorriso coinvolgente, Ludovica si prepara a far parlare di sé. La sua vittoria non è solo un riconoscimento di bellezza, ma anche un trampolino di lancio per sogni e ambizioni future. La strada verso la celebrità è appena iniziata.

Arezzo, 3 luglio 2025 – E' il primo sigillo quest'anno della lunigianese Ludovica Pieraccioni che fu protagonista giovanissima nelle selezioni di due anni fa. nella serata organizzata nel centro aretino e protetta da tanto successo. La vincitrice ha 19 anni ed è originaria di Casola in Lunigiana (Massa Carrara). Alta 1,80 è studentessa ed è del segno zodiacale del Toro. Nella selezione valevole per Miss Toscana al secondo posto si è piazzata Elisa Parlanti, 19 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) anche lei alta 1,80. Terza posizione fiale per Sofia Sguerri, 18 anni di Quarrata (Pistoia), studentessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ludovica Pieraccioni ha vinto la fascia di Miss Anghiari

