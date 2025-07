Napoli due uomini trovati morti in casa | ipotesi omicidio suicidio

Un dramma che scuote Napoli: due fratelli trovati senza vita nei Quartieri Spagnoli, forse vittime di un tragico episodio di omicidio-suicidio. Le autorità stanno indagando per fare luce su questa triste vicenda, mentre la comunità si interroga sulle ragioni dietro a questa tragedia. Un’ipotesi che attende comunque di essere confermata o smentita, lasciando aperti molti interrogativi sul reale svolgimento dei fatti.

Due uomini, due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d'arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l'altro e poi abbia rivolto l'arma contro di sè. Un'ipotesi che attende comunque di essere confermata. Secondo quanto si è appreso, Raffaele Poce, un'ex guardia giurata, con una pistola a tamburo avrebbe sparato al fratello, Franco, e poi si è tolto la vita con la stessa arma in un'abitazione che si trova nei pressi di piazzetta Carolina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, due uomini trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

In questa notizia si parla di: napoli - uomini - trovati - ipotesi

Colti in flagrante a rubare in un’edicola: arrestati due uomini a Napoli - Due uomini di Napoli, sorpresi a rubare in un’edicola di Piazza Sannazaro, sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia.

A NAPOLI - Due uomini trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio Vai su X

Due uomini, forse due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testi Vai su Facebook

Napoli, due uomini trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio; Napoli, due fratelli trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli: omicidio-suicidio dopo una lite; Napoli, due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli: ipotesi omicidio-suicidio.

Napoli, due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli: ipotesi omicidio-suicidio - Due uomini, forse due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli ... Come scrive affaritaliani.it

Napoli, due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli: ipotesi omicidio-suicidio tra fratelli - Due cadaveri trovati in casa in vico Santo Spirito ai Quartieri Spagnoli. Riporta fanpage.it