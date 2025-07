Como mercato da big | quanto spenderà e come potrebbe giocare | VIDEO

Il Como di Cesc Fàbregas sta facendo parlare di sé nel mercato di Serie A, investendo oltre 85 milioni di euro finora. Con una spesa così importante, il club si prepara a una stagione da protagonista, puntando su grandi acquisizioni e strategie innovative. Come potrebbe giocare questa squadra ricca di talenti e ambizioni? Scopriamolo insieme in questo approfondimento di 'GazzettaTV'.

