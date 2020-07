Fonseca fa il pompiere: "Nessun problema con Zaniolo". Sulla formazione: "Pellegrini ci sarà. Smalling? Vediamo" (Di sabato 18 luglio 2020) Vigilia importante per la Roma - reduce da tre vittorie di fila - che domani sera affronterà l'Inter seconda in classifica e con rinnovate (anche se piccole) speranze di rimonta scudetto. Queste le parole di mister Paulo Fonseca in conferenza stampa All’andata Inter-Roma ci fu una grande prestazione di Smalling. Ieri è tornato in gruppo, può tornare dal primo minuto o è presto? "Vediamo, si è allenato solo ieri con la squadra. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti,... Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Fonseca fa il pompiere: 'Nessun caso, alla #Roma siamo tutti sereni' -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca pompiere Fonseca fa il pompiere: "Nessun problema con Zaniolo". Sulla formazione: "Pellegrini ci sarà. Smalling? Vediamo" 90min Fonseca fa il pompiere: "Nessun problema con Zaniolo". Sulla formazione: "Pellegrini ci sarà. Smalling? Vediamo"

Queste le parole di mister Paulo Fonseca in conferenza stampa All’andata Inter-Roma ci fu una grande prestazione di Smalling. Ieri è tornato in gruppo, può tornare dal primo minuto o è presto?

Queste le parole di mister Paulo Fonseca in conferenza stampa All’andata Inter-Roma ci fu una grande prestazione di Smalling. Ieri è tornato in gruppo, può tornare dal primo minuto o è presto?