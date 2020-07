DayDreamer anticipazioni 21 Luglio: Sanem e Can una notte insieme (Di sabato 18 luglio 2020) Continua a mietere successi la soap turca DayDreamer in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, le vicende sentimentali dei protagonisti Can e Sanem stanno conquistando il pubblico per la loro semplicità ma anche spontaneità negli approcci che restano quasi sempre sospesi e non sconfinano mai in passioni dolcemente attese dai fans della coppia. Can e Sanem nonostante sia palese l’attrazione del ricco fotografo per la sua stagista e gli ovvi rifiuti di quest’ultima che sente d’aver tradito l’aitante capo continuano a scontrarsi e a ritrovarsi l’uno nelle braccia dell’altro senza riuscire a lasciarsi andare palesemente. Nella puntata che andrà in onda il prossimo 21 Luglio i due si ritroveranno ancora una volta sul set per girare uno spot per l’azienda di ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : DayDreamer anticipazioni 21 Luglio: Sanem e Can una notte insieme - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni Turchia: Can capisce che Sanem è stata ingannata da Emre - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer – Le ali del sogno: puntate dal 20 al 24 luglio - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: facciamo lavoro di squadra - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La perfida Aylin tenterà ancora di rovinare Can... -