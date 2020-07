Anticipazioni turche Daydreamer: Can dice addio a Sanem e caccia Emre (Di sabato 18 luglio 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: cosa ci raccontano? Ci avviciniamo sempre più alla verità sul complotto ordito da Emre contro Can per sostenere Aylin, usando Sanem. Settimana prossima scatterà finalmente il primo, vero bacio tra quest’ultima e il suo aitante capo; lei capirà finalmente che l’ “Albatros” è lui e i due diventeranno una coppia. Purtroppo, però, a un certo punto la ragazza sarà costretta a raccontare al suo amato di aver ingenuamente cospirato contro di lui, fidandosi di Emre. Il fotografo, che in lei credeva di aver trovato finalmente una persona di cui fidarsi dopo tanto tempo, la lascerà e caccerà il fratello dall’agenzia pubblicitaria e dalla sua vita! Sarà davvero una ... Leggi su pianetadonne.blog

