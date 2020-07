Tasse, centoquarantadue versamenti in 10 giorni. Niente proroghe, parte il tour de force per 4 milioni di contribuenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Pronti, via. Da lunedì scatta la seconda volata della massacrante corsa ad ostacoli a cui prendono parte, più o meno volontariamente, 4,5 milioni di contribuenti italiani. In soli 10 giorni possessori di partita Iva e non solo, dovranno districarsi tra ben 142 scadenze fiscali per altrettanti versamenti. Data ultima, tassativa: 31 luglio. La proroga auspicata, infatti, non c’è stata nonostante le suppliche dei commercialisti che hanno lanciato l’allarme per un ingorgo che rischia di essere difficilmente gestibile, anche alla luce del lavoro aggiuntivo svolto in questi mesi per le numerose pratiche legate all’emergenza Covid. La scadenza originaria era slittata dal 30 giugno al 20 luglio, ma ora il governo non se la sente di rimandare ancora un incasso ... Leggi su ilfattoquotidiano

