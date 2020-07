Stai facendo "doomscrolling" ancora una volta. Ecco come uscirne (Di venerdì 17 luglio 2020) “La tua sveglia suona alle 6 del mattino. Controlli qualche sito di news e Facebook. Una notizia negativa dopo l’altra”: inizia così l’articolo che il New York Times ha dedicato ad un nuovo fenomeno al quale stiamo diventando avvezzi, il “doomscrolling” (da “doom”, “sciagura”). Si tratta di un particolare modo di “scrollare”, ovvero scorrere la home di Facebook, di un altro social network o di un giornale. Il NYT lo descrive come un “annegare lentamente dentro delle specie di sabbie mobili emotive abbuffandosi di notizie negative”: quasi come se fossimo masochisti, dunque, ci immergiamo nelle brutte notizie non riuscendo a smettere di leggerne i titoli e andando avanti così per molto tempo.“I casi di Coronavirus continuano a ... Leggi su huffingtonpost

00_h16 : RT @luigisky2: @satellix1966 @radiosilvana @animaleuropeRMP @awanasgh @albydea @francescatotolo @ChiaraNews Senti fratacchiò chiudi con que… - jimixjackie : @jintteedongkab Mi stai facendo sentire povera - Barbara42078921 : RT @beatrice_2012: La vita è ciò che ti accade mentre stai facendo dei piani...brava Ezgi è vero, tu pianifichi, significhi eppoi succede l… - SonoNesqui : @AelaxArt Mi stai facendo spanciare dalle risate con la ship ?? - Silvestro52 : @jdroad @Mr_Ozymandias Se stai facendo un infarto:auguri! Se stai partorendo improvvisamente? -

Ultime Notizie dalla rete : Stai facendo E' bastato un “Che stai facendo?” per scatenare un'aggressione a sfondo razziale TifosiPalermo Il decreto Rilancio è legge. Ecco le misure per l’editoria

L’aula del Senato ha approvato con 159 voti a favore e 121 contrari il decreto Rilancio, su cui il governo ha posto la fiducia. Il testo è quindi convertito in legge. L’assemblea di Palazzo Madama ha ...

Gran Bretagna, la Corte dà ragione a Shamima Begum: si unì all’Isis ma può rientrare in patria

Nonostante le pressioni fatte dal governo statunitense e dalle forze curde affinché ... rintracciata (e dove ha poi dato alla luce nel 2019 un bambino, morto di stenti stando ad alcune fonti), per ...

L’aula del Senato ha approvato con 159 voti a favore e 121 contrari il decreto Rilancio, su cui il governo ha posto la fiducia. Il testo è quindi convertito in legge. L’assemblea di Palazzo Madama ha ...Nonostante le pressioni fatte dal governo statunitense e dalle forze curde affinché ... rintracciata (e dove ha poi dato alla luce nel 2019 un bambino, morto di stenti stando ad alcune fonti), per ...