Palinsesti RaiPlay, autunno 2020. Arriva Diodato (Di venerdì 17 luglio 2020) RaiPlay Il palinsesto 2020/2021 di RaiPlay, la piattaforma streaming della tv pubblica, continuerà ad offrire un catalogo diversificato per generi, format e linguaggi. RaiPlay, autunno 2020: gli show originali Per quanto riguarda le produzioni originali, a partire dal 19 settembre, ogni sabato per otto settimane alle 21.00, sarà disponibile un nuovo episodio di Edoardo Ferrario Show, una stand-up comedy dove il romano racconterà al pubblico vizi, virtù e contraddizioni del genere umano, presentando al pubblico 13 nuovi personaggi. Dal 16 ottobre, alle 23.30, sarà invece la volta de L’Altro Show, un nuovo late show in 10 puntate nato sulla scia de L’altro Festival. Nei 6 appuntamenti di Fan Club, il cui debutto è previsto il 14 ... Leggi su davidemaggio

Palinsesti Rai 2020: nella sede di Via Asiago è stata presentata l’offerta televisiva del Servizio Pubblico, valida per la stagione 2020-2021. Sono molte le conferme di trasmissioni e conduttori telev ...

Palinsesti Rai: Sanremo di nuovo condotto da Amadeus e Fiorello. Sorpresa Maria De Filippi

Antonella Clerici ritorna con due programmi. Su Rai 1 Maria de Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia per una serata dedicata alla violenza sulle donne. Intanto Amadeus e Fiorello sono al lavoro ...

