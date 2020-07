Omicidio Cerciello Rega, l’audio del superiore a Varriale: “Non parlare con nessuno dell’ordine di servizio. Fine” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non parlare con nessuno dell’ordine di servizio. Vieni dritto da me. Non ne parlare con nessuno, fine”. Nell’ultima udienza del processo sull’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, la difesa di uno dei ragazzi coinvolti, Finnegan Lee Elder, ha prodotto un messaggio vocale con cui uno dei superiori di Andrea Varriale gli intima di “non parlare con nessuno dell’ordine di servizio. Ottaviani (capo della stazione di Piazza Farnese, ndr) sa già tutto”. A parlare è Gaetano Armao. L'articolo Omicidio Cerciello Rega, l’audio del ... Leggi su ilfattoquotidiano

