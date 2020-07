"Maria De Filippi su Rai1" per un evento contro la violenza sulle donne: con lei Ferilli e Mannoia (Di giovedì 16 luglio 2020) Il colpaccio di Coletta: "Maria De Filippi sbarcherà in Rai", ha annunciato (con evidente orgoglio) il direttore di Rai1. La conduttrice sarà alla guida di un evento contro la violenza sulle donne, in onda mercoledì 25 novembre sulla prima rete del servizio pubblico. Assieme a lei ci saranno altre due grandi donne: Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. "Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Per me sarà l'evento dell'autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l'autorizzazione dalla sua azienda per partecipare". Proprio il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della ... Leggi su blogo

