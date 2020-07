Adriana Volpe si sfoga dopo gli attacchi di Magalli: “Non ne posso più” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ormai nota lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sta raggiungendo livelli di tensione e fastidio molto alti. Non si contano più i botta e risposta tra i due ex colleghi de I Fatti Vostri, ormai impegnati a pungolarsi ad ogni occasione. Adriana Volpe però dice basta e prova a smarcarsi dai continui attacchi, soprattutto sui numeri della sua nuova avventura televisiva. La lite tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Hanno preso da tempo strade diverse, ma lo strascico dei pessimi rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sta dimostrando estremamente lungo e in grado di passare da un’emittente all’altra. dopo il commento ... Leggi su thesocialpost

