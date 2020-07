È ufficiale l’election day (ma su due giorni, il 20 e 21 settembre) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La notizia circolava da qualche giorno, ma questa notte è arrivata la conferma: a settembre ci sarà l’election day. Domenica 20 e lunedì 21, infatti, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari mentre in sette Regioni si voterà anche per scegliere Presidenti e sindaci, ma anche per le suppletive del Senato. L’ufficialità è stata mediaticamente offuscata dalla notizia dell’accordo tra governo e Aspi sulle concessioni autostradali. LEGGI ANCHE > L’ennesimo schiaffo alla scuola, la riapertura a settembre sacrificata al turismo e alle elezioni «Il Consiglio dei Ministri, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del ... Leggi su giornalettismo

