Mentre Isis colpiva a Nizza io ero in Siria coi combattenti curdi: quel ‘noi’ che trascende le frontiere (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi la Francia festeggia la ricorrenza della presa della Bastiglia, ingresso del popolo di Parigi nella rivoluzione del 1789 e messa in discussione dello stato assoluto sorto da secoli di guerre di religione in Europa. L’assalto costò la vita a un centinaio di parigini, donne e uomini, che non dobbiamo dimenticare. Sono passati 231 anni. Ha importanza? La memoria dei caduti non ci appartiene per la nazionalità, la lingua o l’epoca in cui sono vissuti, ma per il motivo per cui hanno scelto di rischiare andando avanti, divenendo amici senza limite e senza tempo. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel si è scagliato quattro anni fa con un grosso camion contro la folla che aveva appena festeggiato il 14 luglio sul lungomare di Nizza. Ha ucciso in diciotto minuti 84 persone, tra cui 13 bambini, e ne ha ferite centinaia prima di essere ucciso (due dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

ladyonorato : In conclusione, l’UE non prenderà alcuna posizione netta, non applicherà sanzioni alla Turchia e continuerà a finan… - helenprotopapa : @maxbuonafine @IlPrimatoN @LilySej1 E l Italia si troverà di avere nel suo suolo elementi che ascolterano il califo… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Mentre il popolo italiano viene abbandonato al suo destino, il Governo pensa soli ai clandestini, mafia nigeriana, ex… - Kyruer : @andrpoy @La_manina__ @lucianocapone E poi mi fa ridere una cosa: molti a dx e sx chiedono un disengagement degli u… - sapienza121 : @GiuseppeConteIT Alcune domande. Perchè noi italiani siamo costretti con la mascherina mentre i migranti ne sono es… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre Isis Mentre Isis colpiva a Nizza io ero in Siria coi combattenti curdi: quel ‘noi’ che trascende le… Il Fatto Quotidiano Lo scandalo Wirecard si allarga

Il Financial Times ha scoperto che il direttore della società tedesca di pagamenti online aveva contatti con l'intelligence russa e voleva organizzare una milizia in Libia Lo scandalo finanziario atto ...

Libia e Difesa europea. Così Lorenzo Guerini cerca (e trova) sponde in Spagna

Punti d'incontro anche sul Medio Oriente, mentre sulla Libia ... destinata a ereditare le funzioni della Coalizione anti-Isis. Focus anche sull’Afghanistan, in vista del futuro 2020, definito ...

Il Financial Times ha scoperto che il direttore della società tedesca di pagamenti online aveva contatti con l'intelligence russa e voleva organizzare una milizia in Libia Lo scandalo finanziario atto ...Punti d'incontro anche sul Medio Oriente, mentre sulla Libia ... destinata a ereditare le funzioni della Coalizione anti-Isis. Focus anche sull’Afghanistan, in vista del futuro 2020, definito ...