Lucia Azzolina: "Partita la gara per i test sierologici. Presto anche i banchi" (Di martedì 14 luglio 2020) “La gara per i test sierologici al personale scolastico è Partita. Siamo pronti anche con la gara per i banchi”. Lo rende noto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.“C’è tanto lavoro da fare ma lo stiamo facendo, tutti insieme, remando dalla stessa parte. Nell’interesse di studentesse e studenti che devono tornare a scuola in presenza e in sicurezza”, scrive la ministra. Leggi su huffingtonpost

