LEGO Group presenta la versione LEGO del classico Nintendo Entertainment System (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi LEGO Group ha annunciato il LEGO Nintendo Entertainment System (NES) Building Kit pensato per gli adulti, che permetterà ai fan cresciuti negli anni ‘80 di creare la propria console NES con i mattoncini LEGO. Il nuovo kit è il frutto più recente della partnership tra LEGO Group e Nintendo e contiene un modellino del NES da costruire con i mattoncini, ricco di dettagli realistici, come il televisore stile anni ’80 incluso nel set. In questo modo, i gamer e i fan di LEGO più nostalgici potranno rivivere i loro ... Leggi su gamerbrain

MarcoDussin : @LEGO_Group @ivano_masiero senti il canto delle sirene? - darbusx86 : @LEGO_Group Ma che figataaaaaa ?????? - LightGrigori : RT @ezetadesign: .@outpump lancia l’Europeo delle maglie ?? Qual’è la vostra preferita ? ?? ????@azzurri @versace ????@dbulandshold @LEGO_Group… - lucaviscardi : Ecco, lo sapevo. @LEGO_Group mi ha fregato un'altra volta! Il kit con Nintendo NES é stupendo! Sarà mio... - PIERROT35557837 : RT @ShareGamePlay: Lamborghini Lego spoiler?? @LEGO_Group @Lamborghini #LEGO #Lamborghini -